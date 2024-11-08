Андреев Василий Андреевич
Место рожденияВоробьево
Дата рождения31.07.1880
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880
Отец: Андрей Максимович
Мать: Пелагея Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4Q97-2S?wc=Q866-X31%3A375541101%2C386270001%2C386318801%2C386318802%26cc%3D1921824&cc=1921824&i=102
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Полина Васильевна
Мать ребёнка: Андреева Антонида Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1922
Дочь: Бусарнова (Андреева) Мария Васильева
Мать ребёнка: Андреева Антонида Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Антонида Михайловна
Смерть
Около 1941