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Андреев Василий Андреевич

Место рождения

Воробьево

Дата рождения

31.07.1880

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880

Отец: Андрей Максимович

Мать: Пелагея Ивановна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Полина Васильевна

Мать ребёнка: Андреева Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1922

Дочь: Бусарнова (Андреева) Мария Васильева

Мать ребёнка: Андреева Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Антонида Михайловна

Воробьево, Ржевский район, Тверская область
Смерть
Около 1941
Воробьево, Ржевский район, Тверская область

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