Мязитова (Мязитова) Махмубя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мязитова (Мязитова) Махмубя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Юнусов Мифтахутдин

Отец ребёнка: Айдаров Юнус

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Юнусова Минка

Отец ребёнка: Айдаров Юнус

Рождение ребёнка
19.09.1835

Сын: Юнусов Мустаким

Отец ребёнка: Айдаров Юнус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаров Юнус

Смерть
Неизвестно