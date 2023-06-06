Мязитова (Мязитова) Махмубя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юнусов Мифтахутдин
Отец ребёнка: Айдаров Юнус
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Юнусова Минка
Отец ребёнка: Айдаров Юнус
Рождение ребёнка
19.09.1835
Сын: Юнусов Мустаким
Отец ребёнка: Айдаров Юнус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаров Юнус
Смерть
Неизвестно