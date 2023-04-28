Сгибова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Сгибов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Сгибов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сгибова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Сгибов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сгибова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Сгибов Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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