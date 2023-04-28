Сгибова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сгибов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сгибова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Сгибов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сгибова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Сгибов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно