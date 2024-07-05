(Шемонаева) Анна Васильевна 05.07.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Шемонаева) Анна Васильевна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1903

Отец: Шемонаев Василий Егорович

Мать: Шемонаева (Шемонаева) Ксения Фёдоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
08.07.1903
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Беляев, и.д. псаломщика Николай Акшинский. Крёстная - жительница деревни Огнева Заимка, крестьянская дочь, девица Варва... Показать все
Смерть
Неизвестно

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