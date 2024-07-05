(Шемонаева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1903
Крещение
08.07.1903
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Беляев, и.д. псаломщика Николай Акшинский. Крёстная - жительница деревни Огнева Заимка, крестьянская дочь, девица Варва... Показать все
Смерть
Неизвестно