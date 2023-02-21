Слатина (Илларионова) Екатериа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слатина (Илларионова) Екатериа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Илларионов Иван (Иосиф)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дороган Наталья Александровна

Отец ребёнка: Слатин Александр

Рождение ребёнка
16.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слатин Александр

Смерть
Неизвестно
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