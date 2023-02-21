Слатина (Илларионова) Екатериа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Илларионов Иван (Иосиф)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дороган Наталья Александровна
Отец ребёнка: Слатин Александр
Рождение ребёнка
16.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слатин Александр
Смерть
Неизвестно