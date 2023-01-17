Сакович Пармён Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Сакович Антон Гаврилович
Мать: не указана
Жил в Ленинграде. Два сына было. Один в блокаду умер. А сам войну прошёл, а погиб так., рабочая машина попала под поезд с людьми на переезде. Его жена Оля приезжала на похороны моей бабушки Елизав... Показать все
Смерть
Неизвестно