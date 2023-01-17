Сакович Пармён Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакович Пармён Антонович

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Место рождения

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сакович Антон Гаврилович

Мать: не указана

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Жил в Ленинграде. Два сына было. Один в блокаду умер. А сам войну прошёл, а погиб так., рабочая машина попала под поезд с людьми на переезде. Его жена Оля приезжала на похороны моей бабушки Елизав... Показать все
Смерть
Неизвестно
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