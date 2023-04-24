Шелудченко (Горбенко) Анастасия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Горбенко Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич
Рождение ребёнка
04.11.1884
Сын: Шелудченко Павел Константинович
Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич
Рождение ребёнка
09.11.1886
Сын: Шелудченко Николай Константинович
Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич
Рождение ребёнка
26.08.1888
Сын: Шелудченко Адриан Константинович
Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич
Рождение ребёнка
25.10.1889
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно