Шелудченко (Горбенко) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко (Горбенко) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Горбенко Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Шелудченко Константин Никитич

Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич

Рождение ребёнка
04.11.1884

Сын: Шелудченко Павел Константинович

Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич

Рождение ребёнка
09.11.1886

Сын: Шелудченко Николай Константинович

Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич

Рождение ребёнка
26.08.1888

Сын: Шелудченко Адриан Константинович

Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич

Рождение ребёнка
25.10.1889

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Шелудченко Константин Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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