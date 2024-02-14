Хайретдинов Ибрагим Сабитович
Место рожденияс.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Хайретдинов Ибрагим Сабитович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1921 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. М.-Рыбушкино Наименование награды О... Показать все
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно