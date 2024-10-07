Суховская Дарья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Суховский Леонтий Прокопьевич
Отец ребёнка: Суховский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Суховский Семён Прокопьевич
Отец ребёнка: Суховский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Суховский Роман Прокопьевич
Отец ребёнка: Суховский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Суховская) Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Суховский Прокопий Петрович
Смерть
Неизвестно