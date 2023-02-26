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Кузнецов Иван Захаров

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Место рождения

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Кузнецов Захарий

Мать: ?

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1842

Сын: Кузнецов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Кузнецова Ксения (Антонова)

с.Матюково
Рождение ребёнка
15.04.1844

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Кузнецова Ксения (Антонова)

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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