Кузнецов Иван Захаров
Место рожденияс.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: Кузнецов Захарий
Мать: ?
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1842
Мать ребёнка: Кузнецова Ксения (Антонова)
с.Матюково
Рождение ребёнка
15.04.1844
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Кузнецова Ксения (Антонова)
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно