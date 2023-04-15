В
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Юрий
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир
Мать ребёнка: Сорокина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно