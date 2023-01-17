Малетин Петр Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1907 ст.
Жених: мещанин Петр Ильич Малетин - 28 лет Невеста: казачка Евдокия Федоровна Куранова - 21год, девица Поручители: обер-офицерский сын Федор Васильевич Рудинский, мещанин Лев Иванович Казеев, казаки А... Показать все
Смерть
Неизвестно