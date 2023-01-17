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Малетин Петр Ильич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.08.1907 ст.

Жена: Малетина Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Петр Ильич Малетин - 28 лет Невеста: казачка Евдокия Федоровна Куранова - 21год, девица Поручители: обер-офицерский сын Федор Васильевич Рудинский, мещанин Лев Иванович Казеев, казаки А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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