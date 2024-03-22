Терпицкая (Омелюта) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпицкая (Омелюта) Параскева Васильевна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Омелюта Василий

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Терпицкая Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Терпицкая Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Терпицкая Елена Павловна

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Терпицкий Иван Павлович

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1802 ст.

Сын: Терпицкий Иоаким Павлович

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1807 ст.

Сын: Терпицкий Яков Павлович

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Терпицкий Александр Павлович

Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович

Мена, Чернігівська область
Смерть
До 1830
Мена, Чернігівська область
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