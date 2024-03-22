Терпицкая (Омелюта) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Омелюта Василий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Терпицкая Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Терпицкая Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Терпицкая Елена Павловна
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1802 ст.
Сын: Терпицкий Иоаким Павлович
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1807 ст.
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Терпицкий Александр Павлович
Отец ребёнка: Терпицкий Павел Иванович
Смерть
До 1830