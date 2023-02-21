Стефан Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1873
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Александра Иполитова
Тодино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Иполитова
Смерть
Неизвестно