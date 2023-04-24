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Чинцов Терентий Наумович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1865

Отец: Чинцов Наум Титович

Мать: Чинцова Дарья Терентьевна

Бракосочетание
18.01.1885

Жена: Чинцова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1886

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1887

Дочь: Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1889

Сын: Чинцов Тит Терентьевич

Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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