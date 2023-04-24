Чинцов Терентий Наумович
Место рождения
Дата рождения09.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1865
Отец: Чинцов Наум Титович
Бракосочетание
18.01.1885
Рождение ребёнка
23.07.1886
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1887
Дочь: Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1889
Мать ребёнка: Чинцова Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно