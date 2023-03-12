Лапшина Марина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лапшин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Лапшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1920
Отец ребёнка: Лапшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулижанкова Устинова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лапшин Василий Григорьевич
Смерть
1940