Лапшина Марина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Марина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лапшин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1920

Сын: Лапшин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лапшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулижанкова Устинова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лапшин Василий Григорьевич

Смерть
1940
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