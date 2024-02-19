Арина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1938
Сын: Доронькин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Доронькин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1941
Дочь: Доронькина Галина Петровна
Отец ребёнка: Доронькин Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно