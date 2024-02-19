Арина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронькин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.1938

Сын: Доронькин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Доронькин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
14.01.1941

Дочь: Доронькина Галина Петровна

Отец ребёнка: Доронькин Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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