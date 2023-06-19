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Карпаков Сысой Васильевич

Место рождения

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.07.1875 ст.

Дата смерти

14.01.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1875 ст.

Отец: Карпаков Василий Васильевич

Мать: Карпакова Агафья Михайловна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1899 ст.

Жена: Карпакова Устинья Терентьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1899 ст.

Сын: Карпаков Игнатий Сысоевич

Мать ребёнка: Карпакова Устинья Терентьевна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1904 ст.

Сын: Карпаков Михаил Сысоевич

Мать ребёнка: Карпакова Устинья Терентьевна

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
14.01.1906 ст.
Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд