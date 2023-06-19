Карпаков Сысой Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1875 ст.
Дата смерти14.01.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1875 ст.
Бракосочетание
15.02.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1899 ст.
Сын: Карпаков Игнатий Сысоевич
Мать ребёнка: Карпакова Устинья Терентьевна
Рождение ребёнка
01.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Карпакова Устинья Терентьевна
Смерть
14.01.1906 ст.