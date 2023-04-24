Карташова (Щипакина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Щипакина) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.07.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1864

Отец: Щипакинъ Андрей

Мать: Щипакина Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1890

Сын: Карташовъ Григорий

Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Карташовъ Григорий

Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1894

Сын: Карташовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Карташовъ Алексей

Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1902

Сын: Карташовъ Ипполитъ

Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Карташовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташовъ Дмитрий

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