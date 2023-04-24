Карташова (Щипакина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения27.07.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1864
Отец: Щипакинъ Андрей
Мать: Щипакина Гликерія
Рождение ребёнка
29.09.1890
Сын: Карташовъ Григорий
Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
05.10.1891
Сын: Карташовъ Григорий
Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.11.1894
Сын: Карташовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Карташовъ Алексей
Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
29.01.1902
Сын: Карташовъ Ипполитъ
Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Карташовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Карташовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карташовъ Дмитрий