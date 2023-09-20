Прокофьева Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1983
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Викторович
Рождение ребёнка
28.11.2009
Сын: Прокофьев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Викторович