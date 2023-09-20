Прокофьева Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1983

Отец: не указан

Мать: Шадчина Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Викторович

Рождение ребёнка
28.11.2009

Сын: Прокофьев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Викторович

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