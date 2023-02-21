Филатова Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Акулина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Филатов Алексей Назарович

Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Филатова Афимья Назаровна

Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Филатова Мария Назаровна

Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Филатов Гавриил Назарович

Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Назар Антонович

Вторая жена
Смерть
Неизвестно
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