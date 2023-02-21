Филатова Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Филатов Алексей Назарович
Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Филатова Афимья Назаровна
Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Филатова Мария Назаровна
Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Филатов Гавриил Назарович
Отец ребёнка: Филатов Назар Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Вторая жена
Смерть
Неизвестно