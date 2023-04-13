Мартьянов Евграф Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: Мартьянов Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
29.12.1877
Дочь: Мелания Евграфовна
Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мартьянов Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дарья Евграфовна
Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Ксения Евграфовна
Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова
Рождение ребёнка
30.07.1897
Сын: Мартьянов Василий Евграфович
Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова
Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой артеллерист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно