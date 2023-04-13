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Мартьянов Евграф Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Мартьянов Лаврентий

Мать: не указана

Бракосочетание
1876

Жена: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Рождение ребёнка
29.12.1877

Дочь: Мелания Евграфовна

Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Мартьянов Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дарья Евграфовна

Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Ксения Евграфовна

Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Мартьянов Василий Евграфович

Мать ребёнка: Мартьянова Феодосия Ианфалова

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой артеллерист
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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