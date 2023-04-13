Нор Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти22.05.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
09.01.1860
Сын: Нор Иван Андреевич
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Нор Павел Андреевич
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
10.07.1868
Сын: Нор Антон Андреевич
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: Бобровская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1915
Причина смерти: старость