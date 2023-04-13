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Нор Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
09.01.1860

Сын: Нор Иван Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Нор Поликарп Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Нор Павел Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
10.07.1868

Сын: Нор Антон Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: Бобровская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нор Андрей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1915
Причина смерти: старость
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