Захарова (Селютина) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1899 ст.
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Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.
Дочь: (Захарова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1904 ст.
Дочь: (Захарова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
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Рождение ребёнка
09.07.1909
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
uu226o25d4s_20 | Крёстные: Михаил Дмитриевич Захаров и казачья девица Евдокия Владимировна Селютина.
Рождение ребёнка
20.08.1913
Дочь: (Захарова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
uu226o25d4s_208 | Крёстные: коркинского поселка казак Дмитрий трофимович Потапов и казачья девица Евдокия Владимировна Селютина.
Смерть
Неизвестно