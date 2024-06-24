Захарова (Селютина) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Селютина) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Малая Сосновка, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Сосновка, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
04.07.1899 ст.

Муж: Захаров Иван Михайлович

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Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.

Дочь: (Захарова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.

Сын: Захаров Павел Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1904 ст.

Дочь: (Захарова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.

Сын: Захаров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Рождение ребёнка
09.07.1909

Сын: Захаров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
uu226o25d4s_20 | Крёстные: Михаил Дмитриевич Захаров и казачья девица Евдокия Владимировна Селютина.
Рождение ребёнка
20.08.1913

Дочь: (Захарова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
uu226o25d4s_208 | Крёстные: коркинского поселка казак Дмитрий трофимович Потапов и казачья девица Евдокия Владимировна Селютина.
Смерть
Неизвестно

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