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Зубков Михаил Иванов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Зубков Иван Акимов

Мать: Зубкова Федосья Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Николай Михайлов

Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.11.1852

Жена: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Муракина (Зубкова) Лукерья Михайлова

Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Зубков Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Мельникова (Зубкова) Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1874

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