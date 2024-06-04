Зубков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Зубков Иван Акимов
Мать: Зубкова Федосья Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.11.1852
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Муракина (Зубкова) Лукерья Михайлова
Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Мельникова (Зубкова) Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Зубкова (Ленивцева) Акулина (Мл) Андреева
Смерть
После 1874