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Синицына Мария Сергеевна
Синицына Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.2009
Пол
Женский
Отец
Синицын Сергей Анатольевич
1970 г.р.
Мать
Страмцова Светлана Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.2009
Отец:
Синицын Сергей Анатольевич
Мать:
Страмцова Светлана Викторовна
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