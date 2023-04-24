Зиньковская (Бочарова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиньковская (Бочарова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.1896

Муж: Зиньковский Пантелеймон Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.04.1897

Сын: Зиньковский Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Зиньковский Пантелеймон Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Зиньковский Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Зиньковский Пантелеймон Леонтьевич

Бракосочетание
11.11.1918

Муж: Рыженко Петр Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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