Зиньковская (Бочарова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1896
Рождение ребёнка
11.04.1897
Сын: Зиньковский Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Зиньковский Пантелеймон Леонтьевич
Рождение ребёнка
04.08.1899
Сын: Зиньковский Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Зиньковский Пантелеймон Леонтьевич
Бракосочетание
11.11.1918
Муж: Рыженко Петр Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно