Бородкина НИНА Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1982
Сын: Подольский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1986
Дочь: Подольская Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1992
Дочь: Подольская Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно