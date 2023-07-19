Бородкина НИНА Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина НИНА Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Владимир Алексеевич

Мать: Захарова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
02.06.1982

Сын: Подольский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.1986

Дочь: Подольская Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1992

Дочь: Подольская Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подольский Михаил Сергеевич