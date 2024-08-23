Башкиров Еремей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Башкиров Дмитрий Тимофеевич
Мать: Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Башкирова) Матрёна Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Башкиров Кузьма Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
Около ?.09.1811
Дочь: (Башкирова) Устинья Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1814
Дочь: (Башкирова) Мария Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1814
Дочь: Устинья Еремеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Анна Сергеевна
Смерть
1838