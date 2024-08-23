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Башкиров Еремей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Башкиров Дмитрий Тимофеевич

Мать: Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Башкиров Павел Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Башкирова) Матрёна Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Башкиров Кузьма Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1811

Дочь: (Башкирова) Устинья Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1814

Дочь: (Башкирова) Мария Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1814

Дочь: Устинья Еремеевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Анна Сергеевна

Смерть
1838

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