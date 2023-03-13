Орешкова Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Пьянова Ефросинья
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Орешковъ Степанъ
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Орешковъ Василий
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Орешкова Акулина
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Орешкова Ирина
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Орешковъ Василий
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина прием.
Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орешковъ Яковъ