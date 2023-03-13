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Орешкова Ульяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пьянова Ефросинья

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Орешковъ Степанъ

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Орешковъ Василий

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Орешкова Акулина

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Орешкова Ирина

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Орешковъ Василий

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина прием.

Отец ребёнка: Орешковъ Яковъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешковъ Яковъ

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