Аблязинъ Елистратъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблязинъ Елистратъ

Аблязинъ Елистратъ

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Дата смерти

13.10.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Аблязинъ Иванъ

Мать: Аблязина Васса Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1804

Жена: Серкова Обуткина Пелагея

Бракосочетание
10.04.1814

Жена: Чемоданова Пелагея

Рождение ребёнка
26.11.1816

Сын: Аблязинъ Егоръ

Мать ребёнка: Чемоданова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязина Пелагея

Смерть
13.10.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close