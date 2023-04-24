Аблязинъ Елистратъ
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти13.10.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Аблязинъ Иванъ
Мать: Аблязина Васса Егорова
Бракосочетание
13.01.1804
Жена: Серкова Обуткина Пелагея
Бракосочетание
10.04.1814
Жена: Чемоданова Пелагея
Рождение ребёнка
26.11.1816
Сын: Аблязинъ Егоръ
Мать ребёнка: Чемоданова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблязина Пелагея
Смерть
13.10.1844