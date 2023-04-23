Залогина Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1987
Сын: Залогин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1989
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности