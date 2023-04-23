Залогина Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залогина Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1987

Сын: Залогин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1989

Сын: Залогин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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