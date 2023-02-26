Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агрипина Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)
Рождение ребёнка
13.06.1824
Дочь: Акилина Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лазарь Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)
Рождение ребёнка
21.05.1832
Дочь: Елена Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)
Смерть
Неизвестно