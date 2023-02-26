Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агрипина Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1824

Дочь: Акилина Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лазарь Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)

Рождение ребёнка
21.05.1832

Дочь: Елена Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон (Игнатов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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