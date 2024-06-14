Бояркина (Маллаева) Жения Васильевна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бояркина (Маллаева) Жения Васильевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояркин Егор Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бояркина Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Бояркина Василиса Егоровна

Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1791

Сын: Бояркин Егор Егорович

Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
1804

Дочь: Бояркина Харитина Егоровна

Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бояркин Никита Егорович

Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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