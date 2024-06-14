Бояркина (Маллаева) Жения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бояркина Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Бояркина Василиса Егоровна
Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович
Рождение ребёнка
20.10.1791
Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович
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Рождение ребёнка
1804
Дочь: Бояркина Харитина Егоровна
Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Бояркин Егор Егорович
Смерть
Неизвестно