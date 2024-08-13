Ершова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ершов Яков Никитич
Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ершов Андрей Никитич
Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Ершова) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич