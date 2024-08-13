Ершова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
1829 г.р.
1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ершов Яков Никитич

Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ершов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Ершова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Ершов Никита Дементьевич

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