Игдисанов Галим Ахметхатипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игдисанов Галим Ахметхатипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Игдисанов Заир Галимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Забир Галимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Минзакир Галимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рауханья Галимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игдисанов Таир Галимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайша Галимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наиба Галимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульзина Галимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно