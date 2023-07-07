Игдисанов Галим Ахметхатипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игдисанов Ахметхатип Минхайдарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Забир Галимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игдисанов Минзакир Галимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рауханья Галимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайша Галимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наиба Галимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульзина Галимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно