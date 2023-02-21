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Кубышкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1652

Дата смерти

До 1720

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Кубышкин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Кубышкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Кубышкин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Кубышкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Кубышкин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1720
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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