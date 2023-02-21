Кубышкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1652
Дата смертиДо 1720
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Кубышкин Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Кубышкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Кубышкин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Кубышкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1720