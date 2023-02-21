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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горобченко Сергей
Отец ребёнка: Горобченко Михаил
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горобченко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Николай
Отец ребёнка: Горобченко Михаил