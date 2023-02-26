Новиков Никифор Семёнов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1832
Сын: Кирилл Никифоров
Мать ребёнка: Анастасия Иванова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1837
Дочь: Акилина Никифорова
Мать ребёнка: Новикова Анастасия Спиридонова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно