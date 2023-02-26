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Новиков Никифор Семёнов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.
До 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1832

Сын: Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: Анастасия Иванова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1837

Дочь: Акилина Никифорова

Мать ребёнка: Новикова Анастасия Спиридонова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анастасия Спиридонова

Смерть
Неизвестно
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