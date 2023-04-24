Карманова (Гусева) Афимья
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Гусевъ Нестеръ
Мать: Гусева Варвара Васильева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кармановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кармановъ Василій
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кармановъ Иванъ
Отец ребёнка: Кармановъ Василій
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кармановъ Федотъ
Отец ребёнка: Кармановъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармановъ Василій