Карманова (Гусева) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Гусева) Афимья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гусевъ Нестеръ

Мать: Гусева Варвара Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кармановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кармановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кармановъ Иванъ

Отец ребёнка: Кармановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кармановъ Федотъ

Отец ребёнка: Кармановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановъ Василій

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