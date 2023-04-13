Левченко Агафья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Агафья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1860

Сын: Левченко Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Левченко Стефан Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1862

Дочь: Феодосия Стефановна

Отец ребёнка: Левченко Стефан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Стефан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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