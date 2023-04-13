Левченко Агафья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1860
Сын: Левченко Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Левченко Стефан Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1862
Дочь: Феодосия Стефановна
Отец ребёнка: Левченко Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно