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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Козичев Стефан Лаврентьев
Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Стефанида Лаврентьева
Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Агрипина Лаврентиева
Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева (Прасковья) Лаврентиева
Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев