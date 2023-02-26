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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Козичев Стефан Лаврентьев

Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Стефанида Лаврентьева

Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Агрипина Лаврентиева

Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева (Прасковья) Лаврентиева

Отец ребёнка: Козичев Лаврентий Андреев

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