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Падчеров Иван Фёдорович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Падчеров Федор

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падчерова -- Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Падчерова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Падчерова -- Дарья Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.05.1897

Дочь: Падчерова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Падчерова -- Дарья Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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