Падчеров Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Падчеров Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Падчерова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Падчерова -- Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1897
Дочь: Падчерова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Падчерова -- Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно