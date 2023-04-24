Трубина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина Лукерья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Трубинъ Онуфрій

Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Трубинъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Трубинъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Трубинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубинъ Антонъ

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