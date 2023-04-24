Трубина Лукерья
Место рождения
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Трубинъ Онуфрій
Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Трубинъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Трубинъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Трубинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Трубинъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубинъ Антонъ