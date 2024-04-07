Гоголев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гоголева Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гоголева Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Гоголева Зоя Степановна

Смерть
Неизвестно

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