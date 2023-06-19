Кацкель (Сергиевна) Анна Фоминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацкель (Сергиевна) Анна Фоминишна

Место рождения

Слобода, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.09.1909 ст.

Сын: Кацкель Макарий Григорьевич

Отец ребёнка: Кацкель Григорий Игнатьевич

Колодино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.11.1911 ст.

Сын: Кацкель Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кацкель Григорий Игнатьевич

Колодино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Кацкель Григорий Игнатьевич

Колодино, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацкель Григорий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно