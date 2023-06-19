Кацкель (Сергиевна) Анна Фоминишна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1909 ст.
Сын: Кацкель Макарий Григорьевич
Отец ребёнка: Кацкель Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.11.1911 ст.
Сын: Кацкель Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Кацкель Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Кацкель Григорий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно