Тироль (Мартьянова) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1897
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1828
Рождение ребёнка
03.10.1842
Дочь: Либурская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Тироль Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1849
Дочь: Вейс Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тироль Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1852
Отец ребёнка: Тироль Николай Петрович
Смерть
1897
Скончалась в усадьбе Карновицы Сабельского погоста Новгородского уезда. Похоронена в Погост Саблё.