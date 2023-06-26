Тироль (Мартьянова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тироль (Мартьянова) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1828

Муж: Тироль Николай Петрович

Рождение ребёнка
03.10.1842

Дочь: Либурская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Тироль Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1849

Дочь: Вейс Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тироль Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.07.1852

Сын: Тироль Модест Николаевич

Отец ребёнка: Тироль Николай Петрович

Смерть
1897
Скончалась в усадьбе Карновицы Сабельского погоста Новгородского уезда. Похоронена в Погост Саблё.