Дымовских Федор Андреев
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Дымовских Андрей Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
27.10.1889
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1895
Мать ребёнка: Дымовских Матрона Иванова
Поручитель
12.11.1900
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
жених государственный крестьянин Семион Андреев Мелихов-? православный первым браком 22 невеста села Долгуши государственная крестьянка Фекла Дементьева Ролдугина православная первым браком 20 по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно