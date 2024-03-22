Дымовских Федор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДымовских Федор Андреев

Дымовских Федор Андреев

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Дымовских Андрей Иванов

Мать: ?

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Жена: Дымовских Матрона Иванова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Димитриевская церковь
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Дымовских Петр Федорович

Мать ребёнка: Дымовских Матрона Иванова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
12.11.1900
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
жених государственный крестьянин Семион Андреев Мелихов-? православный первым браком 22 невеста села Долгуши государственная крестьянка Фекла Дементьева Ролдугина православная первым браком 20 по жени... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close