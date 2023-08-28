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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Дымовских Андрей Иванов
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дымовских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Дымовских Андрей Иванов