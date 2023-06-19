Половодова (Черепанова) Агрофена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половодова (Черепанова) Агрофена Анисимовна

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Половодова Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Половодов Фома Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Половодов Иван Фомич

Отец ребёнка: Половодов Фома Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Половодов Василий Фомич

Отец ребёнка: Половодов Фома Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половодов Фома Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Смерть
Неизвестно