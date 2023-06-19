Половодова (Черепанова) Агрофена Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Половодова Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Половодов Фома Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Половодов Иван Фомич
Отец ребёнка: Половодов Фома Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Половодов Фома Петрович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 73 оборот
Смерть
Неизвестно